Мощна украинска атака с дронове, поредна руска петролна рафинерия е в пламъци (ВИДЕО)

Поредна нощ на размяна на въздушни удари между Украйна и Русия. Украински дронове са атакували Нижегородска област. Според очевидци, ударена е нефтена база в Кстово. Вследствие на ударите е възникнал пожар. В града е разположен заводът „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“, който е едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия. Заводът бе обект на украински атаки и през есента на миналата година. Припомняме, че серия от подобни атаки доведоха до преустановяване на дейността на една от най-големите рафинерии в Русия – тази в Рязан.

A huge fire is observed in Kstovo, Russia after Ukrainian drones struck the oil refinery. pic.twitter.com/0FuhTqabuH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 28, 2025

Мащабна украинска атака тече и в Смоленска област. Местните власти признаха, че са задействали противовъздушната си отбрана в опит да отбият нападението. Губернаторът Василий Анохин обяви, че са атакувани граждански обекти. Той обвини Украйна за това, че един от дроновете е бил свален в момент, когато е бил насочен към местната атомна електроцентрала.

Ukrainian drones are already flying in the Smolensk region. pic.twitter.com/lMXm3LGBre — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 28, 2025

Тверска област също е обект на въздушно нападение. Според губернатора Игор Руденя, в небето над Торопецки окръг до момента са били свалени 14 дрона. Според него няма пострадали.

Reported as the results of hits by Ukrainian UAVs targeting Lukoil-Nizhny Novgorodnefteorgsintez in Kstovo, Nizhny Novgorod Oblast in Russia. pic.twitter.com/xqb7ruCgi2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 28, 2025

Над Брянска област пък са били свалени 26 безпилотни летателни апарата. По думите на губернатора Александър Богомаз, няма пострадали хора. Под тревога за известно време бе и летището в Казан. Там временно бе въведена забрана за излитане и кацане, но към този час ограниченията са премахнати.

Руска ракетна атака в Николаев

Русия също проведе въздушни удари срещу цели в Украйна. При атака срещу Николаев има жертви, като са загинали две жени, съобщават украинските спасителни служби. Според информацията, с ракета е ударен обект от хранително-вкусовата промишленост. В резултат на атаката са загинали две жени, които са работили там. Те са на 54 и 56 години.