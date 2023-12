Украйна отвърна на най-големия руски ракетен удар, хиляди руснаци са бягали от военна служба (ВИДЕО)

Поредна въздушна тревога беше обявена в Украйна малко след 21:00 часа на 29 декември – първо в Николаевска област, после Виница, Херсон, Черкаска област, Хмелницка област. Една от целите отново беше Староконстантиновка, където има украинско военно летище. Видеокадри показаха картина от руския обстрел по Херсон:

Интересно видео публикува в профила си в Twitter германският политически анализатор на таблоида Bild Юлиян Рьопке. Той твърди, че е от бомбардировка на ПВО система IRIS-T - само една от 3, по думите му, които има Украйна. Вероятно има щети по радарния блок, казва Рьопке:

Същевременно, в Брянска област беше извършена атака с дронове – видеокадри от социалните мрежи показаха взрив и шумове от полет на безпилотни летателни машини. В поредица от публикации в официалния си канал в Телеграм губернаторът на областта Александър Богомаз съобщи, че са свалени общо 10 дрона, с уверения, че нямало пострадали и щети:

В Белгородска област също имаше обстрел – руското военно министерство информира за унищожени 13 снаряда от система за залпов огън. В профила си в Телеграм обаче губернаторът на областта Вячеслав Гладков съобщи за 1 убит цивилен и четирима ранени, един от които 10-годишно дете, както и щети по 10 частни жилища:

В крайна сметка, руското военно министерство обобщи нещата така - общо 32 свалени дрона над Брянска, Орловска, Курска и Московска област.

Междувременно се появиха кадри и от летяща в Украйна ракета Х-101, която е модифицирана с топлинни примамки, за да отклонява ПВО. Общо 90 ракети от този модел и от моделите Х-555 и Х-55 бяха изстреляни вчера по Украйна, 87 бяха свалени: Най-мащабната руска ракетна атака срещу Украйна: Подробности (ВИДЕО):

A video of a Russian Kh-101 cruise missile using heat traps on Ukrainian soil emerged. Since the beginning of this year, Russia reportedly equiped these missile with this type of modification. pic.twitter.com/ALpWlxkIX0