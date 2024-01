Жертви в Украйна след нова ракетна атака, Русия сама разруши свое село (ВИДЕО)

Украинските източници и медии пишат, че падналата ракета е руска. Пропагандната машина на Кремъл пък съобщава за нападение от страна на украинските въоръжени сили. Губернаторът на Воронежка област все пак потвърди - падналата ракета е руска.

Видеа в опозиционния руски "Телеграм" канал ASTRA показват разрушенията в селото край Воронеж.

Още: Зеленски очерта военните цели на Украйна за 2024 година (ВИДЕО)

Според жителите ракетата е паднала в района на жилищни сгради около 8:38 ч. местно време тази сутрин.

Един от най-изкъсо следящите войната украински профили в Twitter - NOELReports - пише, че изстреляна руска ракета не е успяла да достигне целта си в Украйна и е разрушила Петропавловка.

Russia also bombed itself. In the Voronezh region, a Russian missile did not reach Ukraine and destroyed a village. pic.twitter.com/exFdVxSf4K

Още: 25 са вече жертвите на украинската атака срещу Белгород (ВИДЕО)

"Днес в Острогожски район беше регистрирано аварийно изхвърляне на наши боеприпаси. Нямаше жертви, но преди това бяха регистрирани разрушения в седем домакинства", твърди губернаторът. "Възможно е да са повредени покриви и носещи конструкции. Информацията е в процес на уточняване".

Жителите на няколко улици в село Петропавловка са транспортирани до центрове за временно настаняване, включително пансион в Коротояк.

В ранните часове на 2 януари Русия предприе ново широкомащабно ракетно нападение срещу Украйна, насочено към столицата Киев и към Харков, съобщиха местни служители. Най-малко две жени са загинали, а близо 70 души са били ранени в двата града.

In Kharkiv, one person died and 41 got injured due to the missile attacks. In Kyiv, residential buildings were hit. Rescuers unblocked 17 people, there are many wounded. pic.twitter.com/q2HvfP2Ykz