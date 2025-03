Путин изпълзя от бункера във военна униформа и стигна до Курск, защото е унижение за него

Путин реши да отправя заплахи, облече военна униформа и заговори за "буферна зона". Всичко това, защото операция "Курск" и случилото се в Курска област е лично унижение за него. Сега той се опитва да изграе покер със САЩ, с вдигане на залозите преди да се проведе конкретен разговор за споразумерието за примирие с американците. Това написа в официалния си канал в Телеграм лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна: Къде му е костюмът: Путин се появи във военна униформа в Курска област (ВИДЕО).

Коваленко коментира и ситуацията в Курска област в момента. Той подчерта - решенията се вземат според това как се променя оперативната обстановка. "Това е важно да се разбере. Ситуацията е динамична", подчерта украинският военен.

Лейтенантът обръща внимание и на руските атаки в граничните зони между Курска и Сумска област. Той изрично посочва, че руските атаки там са факт, по границата, но и че украинската армия отговаря и при боевете руснаците търпят загуби.

Още преди 3 дни главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски отрече, че украинската армия в Курска област е заплашена от руско обкръжаване. Генералът обаче призна, че има промени в позиции и че украинците действат така, че да са на по-изгодни за защита позиции: Дробовете ни изгаряха, пълзяхме и повръщахме: "Гениалната" руска операция "Тръба" за превземане на Суджа (ВИДЕО)

⚡️Tough situation Ukrainian troops are surrounded?



NEXTA has prepared a map showing the real situation in the Kursk region.



In the official report from the Ukrainian General Staff, it is mentioned that in the past 24 hours, Ukrainian forces managed to repel 33 Russian attacks… pic.twitter.com/PO4J5FYn2Y