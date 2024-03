Путин: Ядреният ни арсенал превъзхожда този на САЩ. Чуждите войски в Украйна няма да постигнат нищо (ВИДЕО)

"Нашата триада, ядрената триада, е по-модерна от която и да е друга триада. Само ние и американците всъщност имаме такива триади. И тук сме напреднали много повече", каза Путин в интервю за руската държавна телевизия.

Putin doesn't miss a chance to threaten the world with nuclear war



Putin said in an interview with propagandist Kiselyov that Russian nuclear weapons are constantly on alert. And also that Russia's nuclear triad is more modern than that of the United States. pic.twitter.com/3v1HBmQr5e