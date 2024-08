Армения отказа да участва в две военни учения под егидата на Русия

Армения няма да участва в ученията на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) в Новосибирск през август и в Киргизстан през септември.

През февруари 2024 г. министър-председателят Никол Пашинян заяви, че страната е замразила членството си в ОДКС - организация със седалище Москва, в която участват още Русия, Беларус, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан.

Ереван опитва да се отцепи от руската орбита на влияние след провала на т.нар. "миротворци" в Нагорни Карабах, които не направиха нищо, когато Азербайджан влезе в сепаратисткия регион с етнически арменци и го превзе за един ден. Пашинян обвинява и беларуския диктатор Александър Лукашенко, че е действал заедно с Баку и против арменските интереси: Пашинян: Няма да стъпя в Беларус, докато на власт е Лукашенко.

Армения няма да участва в ученията на ОДКС в Киргизстан от 3 до 15 септември според секретариата на организацията. В Киргизстан ще се проведат колективни учения за бързо реагиране "Взаимодействие 2024", включващи разузнавателни учения "Търсене 2024" и технически учения "Ешелон 2024".

❗️🇦🇲 Armenia will not participate in the CSTO "Interaction-2024" exercise in Kyrgyzstan



The Moscow Times calculated that this is the fourth time Armenia has refused to participate in CSTO exercises since the fall of 2022. pic.twitter.com/Hq94t9XZv8