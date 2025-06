Путин отказва примирие: двойна руска атака рани служители на спешна помощ в Запорожие (СНИМКИ)

При атака с руски дронове срещу сграда на Държавната служба за извънредни ситуации в близките до фронта райони на Запорожка област на Украйна днес, 2 юни, са били ранени 12 служители на службата за извънредни ситуации. Новината съобщи областният управител Иван Фьодоров. Нападението е било осъществено с FPV дронове, които са нанесли удари по сградата и служебните автомобили в община Степнохирск.

Руските сили са атакували отново по време на евакуацията на ранените, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. Русия нееднократно е прилагала двойни атаки срещу граждански цели, което често води до жертви сред първите реагиращи.

Всички пострадали са хоспитализирани. Един от тях е в критично състояние, а останалите са получили наранявания със средна тежест.

Степнохирск се намира само на около 5 км северно от фронтовата линия в украинската Запорожка област. Спасителните работници са пострадали, въпреки че са били в убежището по време на атаката, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации.

Пожарните автомобили също са получили повреди в резултат на директното попадение.

"Това е още един пример за умишлени и целенасочени руски атаки срещу служители на първа помощ - хора, които всеки ден спасяват живота на другите, рискувайки своя", заявиха от службата в Telegram.

Всичко това се случва в деня на втория кръг от преговори между Русия и Украйна в Истанбул, където руснаците отново са отказали прекратяване на огъня и среща на лидерите - Владимир Путин и Володимир Зеленски, по думи на украинския военен министър Рустем Умеров.

‼️Russia did not agree to a ceasefire or a meeting of leaders — only to a prisoner exchange, said Ukraine’s Defense Minister.



He stressed that Ukraine insists on the release of all prisoners and civilian hostages.



“We will focus on the severely wounded, the sick, and the youth.… pic.twitter.com/Ucy70wCZd6