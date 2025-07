Сърбия изнудва ЕС за членство, за да наложи санкции срещу Русия

Сърбия ще подкрепи налагането на санкции срещу Русия, но при едно условие - след като присъединяването на страната към Европейския съюз стане очевидно. Това заяви сръбският министър на европейската интеграция Неманя Старович в интервю, публикувано от австрийската информационна агенция APA на 25 юли. Белград, официален кандидат за членство в ЕС от 2012 г., отдавна изразява амбицията си да се присъедини към блока, но постигна само ограничен напредък. Причината - Брюксел има опасения относно върховенството на закона в западната ни съседка и във връзка с продължаващото напрежение с Косово.

Още: Политици от партията на Вучич хвърляха яйца и бутилки по протестиращи в Сърбия (ВИДЕО)

Старович заяви в интервюто, че макар Белград да не се е присъединил към санкциите на ЕС срещу Москва, решението отразява икономически прагматизъм, а не политическо приобщаване.

"Русия няма да бъде засегната изобщо, но сръбската икономика ще бъде засегната в огромна степен", каза министърът.

Сърбия е готова да подкрепи санкциите на ЕС, "когато членството в ЕС е на хоризонта", заяви още Старович. Според министъра това ще означава няколко месеца преди датата на присъединяване.

Още: Времето на Путин изтича: Тръмп обмисля вторичните санкции

В отговор на обвиненията, че Белград не подкрепя достатъчно Украйна, Старович подчерта, че Сърбия "ясно и недвусмислено" е осъдила войната на Русия срещу Украйна. "Когато ни критикуват за това, отговорът ми е прост: нека украинците говорят сами за себе си", каза той.

