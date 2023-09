Путин пак се оправдава със Запада: Предизвикаха конфликта, за да задържат развитието на Русия

На среща с млади учени от Руския федерален ядрен център в Саров, Путин припомни предишното си посещение в този град в Нижегородска област през 2014 г. "Тогава нашите недоброжелатели направиха първите си стъпки в своите опити да ограничат нашия технологичен суверенитет, да попречат на развитието ни", заяви руският президент, визирайки санкциите, наложени на страната му от Запада след анексията на Крим и началото на конфликта в Източна Украйна.

Путин припомни, че преди девет години е говорил за необходимостта "от предприемане на енергични мерки, за да бъде гарантиран технологичният суверенитет" на Русия. "Трябва да кажа, че нашите прогнози се сбъднаха", отбеляза той, цитиран от БГНЕС. Руският президент обобщи, че е било направено много, за да бъде гарантиран технологичният суверенитет на страната му, но предстои още доста работа.

Another one from the delusional series.



"They (the West) provoked this conflict in Ukraine and took advantage of it. With one purpose of limiting our economic growth and restraining Russia's development."



Ok Vlad. pic.twitter.com/3yuiC035ME