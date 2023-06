Путин подготвя извънредно обръщение към нацията, съобщи Кремъл

"Президентът Путин скоро ще направи изявление", каза говорителят пред руските новинарски агенции.

Новината идва на фона на действията на собственика на частната руска военна компания "Вагнер" Евгений Пригожин, който обяви тази сутрин, че е овладял всички военни обекти в Ростов на Дон. Бойците му се намират във военния щаб в града и няма да си тръгнат оттам докато не се явят на среща с него военният министър Сергей Шойгу и началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов, бе категоричен Пригожин.

"Докато не дойдат ние ще сме тук - блокираме Ростов на Дон и отиваме към Москва", закани се Пригожин в клип, в който поставя условия на редови руски военни в стратегическия руски град.

