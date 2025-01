Путин поздрави Тръмп, бил отворен за диалог за Украйна (ВИДЕО)

Владимир Путин поздрави Доналд Тръмп за предстоящото му встъпване в длъжност като президент на САЩ, предадоха руски медии. „Отворени сме за диалог с новата администрация на САЩ по украинския конфликт. Най-важното тук е да се премахнат първопричините за кризата, за което сме говорили много пъти. Това е най-важното нещо“, заяви диктаторът на оперативна среща с членовете на Съвета за сигурност на Руската федерация.

Още: Ще прави ли договорки Тръмп с Путин зад гърба на Украйна?

Той визира изявленията на Тръмп за възстановяване на преките контакти с Русия. Руският лидер заяви, че тези контакти са били прекъснати по вина на отиващата си администрация на Джо Байдън.

Vladimir Putin congratulated Donald Trump on assuming office



Putin stated that Russian authorities welcome Trump's desire to restore contacts with Moscow and prevent the outbreak of World War III.



He also expressed openness to dialogue with the new U.S. administration… pic.twitter.com/bFXS5Tv7nT