Путин проговори за мира в Украйна: Представи визията си какъв да е (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Длъжни сме да изберем такава версия на мира, която ще ни устройва нас и която ще обезпечи в дългосрочна историческа перспектива спокойствието за нашата страна. Не ни трябва нищо чуждо, но няма да дадем нашето. Нужен ни е такъв вариант (за мир), който да подсигури стабилното развитие на нашата държава в условия на мир и сигурност". Това заяви руският диктатор Владимир Путин, който на 24.02.22 подпали пълномащабната война в Украйна, а през есента на същата година заради това в окупирани вече от руснаците териотории се проведоха фалшифицирани референдуми за присъединяване на международно признати украински земи към Руската федерация – дори досега руската армия не е успяла да ги окупира изцяло: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО).

"Russia doesn’t need anything that belongs to others, but we won’t give up what’s ours." - Putin.



The aggressor country itself disrupted peace and stability in Ukraine, and now the dictator is trying to decide what kind of "peace" they want. pic.twitter.com/0J2ZmV9g3o