Украйна намира начини да почерни живота на руснаците при Покровск и Торецк (ВИДЕО)

Въпреки разгръщащото се пред очите на целия свят откровено предателство към Украйна от страна на администрацията на новия американски президент Доналд Тръмп, украинската армия за момента съумява не само да не допусне решителен голям руски пробив, който да постави под заплаха цялостната украинска отбрана, но и затруднява с локални контраатакуващи операции руските военни части на две важни места на фронта - Покровск и Торецк: Медведев разказа как Русия ще се възползва в Украйна от подаръците на Тръмп в (ОБЗОР - ВИДЕО).

(КАРТА) Все повече оплаквания има от руски военнопропагандни телегам канали, че украинската армия продължава да развива контраатакуващи операции от Успеновка и откъм Покровск на юг. Геолокализирани видеокадри (по-долу) как руснаците обстрелват украински танк при село Шевченко също подсказват какво се случва - това е нова позиция в украинска полза. Припомняме, че руснаците се мъчат да заобиколят от юг на запад Покровск, като пресекат и пътя от града към Павлоград, но през последните 2 седмици тяхното и без това много бавно настъпление беше спряно и някои завзети от руските военни части позиции бяха върнати. "Офицер+" също коментира, със следното уточнение – боевете продължават, да не говорим предварително много. Отдавна трябваше да има такива действия за стабилизация, добавя той:

Украинският телеграм канал Deep State публикува графика на интензивността на руските атаки в Покровското направление през последните няколко дни и ясно се вижда, че тя е спаднала много. Украинският военен експерт Петро Черник, цитиран от ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), коментира, че доскоро руснаците средно извършваха по 40 до 60 пехотни атаки дневно, а сега вече това ниво е около 20 атаки. Той добавя, че украинската армия в момента унищожава почти 85% от набелязаните руски цели в Покровското направление с FPV дронове-камикадзе, докато през лятото на 2024 година този процент е бил само 50 на сто:

The number of Russian assault operations continues to decline on the Pokrovsk front.



According to DeepState, a new record low of engagements was recorded on March 4 — 17 clashes (compared to the daily maximum of 30). At the same time, Russians are still managing to bring in new… pic.twitter.com/JFFNd8pZOI