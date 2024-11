"Путин, Румъния не е твоя": Мащабни протести срещу проруския кандидат, водещ на изборите за президент (ВИДЕО, СНИМКИ)

Стотици хора се събраха в градове в цяла Румъния на 26 ноември, за да протестират срещу крайнодесния кандидат за президент Калин Джорджеску, който води след първия тур на изборите и ще се изправи срещу Елена-Валерика Ласкони на балотаж.

Джорджеску е крайнодесен, проруски кандидат, явяващ се като независим и спечелил популярност с видеа в TikTok. Той се е изказвал против НАТО и против военната помощ за Украйна: Хвалещ Путин и повтарящ опорките му: Кой е кандидат-президентът, който води на изборите в Румъния?

Демонстрантите издигнаха плакати: „Не повтаряме историята. Искаме демокрация“ и „Ние сме за НАТО“. Други лозунги включваха: "Путин, не забравяй, че Румъния не е твоя“ и „Не гласувай за диктатор", предаде Euronews. Протестът бе воден от млади румънци.

Protests were held in Romania against pro-Russian presidential candidate Kelin Georgescu.



The protesters chanted "Put Georgescu on trial" and "Don't vote for a dictator." On posters, the protesters wrote "We do not repeat history. We want democracy" and "We are for NATO".… pic.twitter.com/OP1Tv3dL1m