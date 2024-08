Путин свика съвещание: Изтласкайте врага от Русия (ВИДЕА)

Владимир Путин свика оперативно съвещание относно ситуацията в граничните с Украйна Курска и Белгородска области, където навлязоха украински войски и се водят боеве вече седмица. Диктаторът поиска от военното министерство на Руската федерация "да изтласка врага" от територията на Русия.

Основната задача сега е "да се изтласка врага от нашите територии и да се осигури надеждна защита на границите", каза той.

"Сега е ясно защо киевският режим се отказваше от нашите предложения да се върнем към мирния план за урегулиране. (...) Съдейки по всичко противникът заедно със западните си стопани (той изпълнява тяхната воля и чрез ръцете на украинците Запада воюва с нас) се опитва да подобри позициите си в преговорите в бъдеще. Но за какви преговори въобще може да става дума с хора, които безразборно нанасят удари по мирното население, по гражданската инфраструктура или се опитват да застрашат ядрените обекти", каза Путин.

Още: Жители на Курск посрещат украинците със "Слава на Украйна" (ВИДЕО)

Дали само в последното изречение не беше объркал Украйна с Русия?

Целта на украинците е да спрат руското настъпление в Луганск, Донецк и цялата "територия на Новорусия", добави Путин. Но според него "темповете на настъпателните операции на руските въоръжени сили, доброволците и ветераните не само не са намалели, а напротив, са се увеличили един път и половина".

Същевременно временно изпълняващият длъжността губернатор на Курска област Алексей Смирнов обяви, че досега в украинската офанзива са загинали 12 цивилни, 121 са ранени. Украйна е завзела руска територия от 12 километра в дълбочина и 40 в широчина и са евакуирани над 121 000 души. Всъщност, "руските измервания" са временни - днес вече излезе видео с украински БТР, опериращ на 17 километра източно от село Плехово, което се намира до Суджа - това е далеч отвъд досега посочваните "крайни" украински позиции (КАРТА).

Още: Връщай се на работа, трябва да убиеш Христо Грозев: Дугин към убиеца на Путин

⚡️A Ukrainian BTR-4, reported by Russian channels, driving through Giri’, 17km (!) east of Plekhovo which is considered the current front line east of Sudzha. It shows how deep Ukraine is currently operating already, and shows that previous reports by Russians indeed indicate… pic.twitter.com/2h0sIUrxWZ