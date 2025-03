Путин за предстоящия му разговор с Тръмп: Не слушайте Песков, на него работата му е такава (ВИДЕО)

Ще има ли телефонен разговор днес, 18 март, между Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп? По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че такъв разговор трябва да се състои в 18 часа московско време днес. Запитан за този анонс на Песков обаче Путин на днешната пленарна сесия на конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите отговори по следния начин: "Не го слушайте, това му е работата", с което предизвика смях от страна на модератора на събитието и на присъстващите в залата. Допълнено: Скай Нюз съобщиха, че телефонният разговор е започнал в 16:00 ч. българско време.

Putin is meant to be speaking to Trump around now, but he is talking to a room full of oligarchs instead — According to Peskov’s statements, your conversation with Donald Trump should take place before 6 PM. — Don’t listen to him. Trump: "Today, I will talk to Putin."… pic.twitter.com/cl4OO2rnL8

На същата сесия иначе Путин говори и за чуждестранните компании, избрали да напуснат руския пазар като призова правителството да не им позволява да изкупят обратно техния бизнес толкова евтино, колкото е бил продаден. Той също така заяви, че някои западни компании се завръщат в Русия. Също така той увери, че приоритет за Русия ще останат руските компании, за западните нямало да има привилегии или преференции.

Путин спомена и Г-7 с иронична забележка защо тя се нарича Голямата седмица. "Защо да е голяма? Не е ясно. Какво е голямото там? Без значение откъде гледате, не можете да видите никого на картата", каза той.

"Why is the G7 so big? Wherever you look on the map, you can’t even see it," — Putin cracked a dumb joke about the G7



In the Russian dictator’s view, the bigger the territory, the greater the country. Size, apparently, is a sore subject for him.



Putin’s words perfectly… pic.twitter.com/HUfXb640vz