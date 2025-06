Пърл Харбър в Русия: Руският вариант на Patriot - Матросов на амбразурата (ВИДЕО)

Абсолютният диамант в короната на военната история от гледна точка въздушна война безспорно беше шлифован днес, 1 юни, 2025 година - категорично невероятната украинска операция, с която руската военна стратегическа авиация буквално беше разтърсена до основи - Още: Специална операция за историята: "Бащата на драконите" съсипа стратегическата авиация на Путин (ВИДЕО)

Една от целите беше летище "Белая", Иркутска област. Точно от там се появиха видеокадри, които показват как местни жители опитват да спрат изстрелването на FPV дронове-камикадзе, с които Украйна нанесе щети и унищожи десетки руски стратегически бомбардировачи. Местите се качват на покривите на камионите, от които са изстрелвани безпилотните летателни апарати, и опитват да спрат процедурата с голи ръце и подръчни материали. Това накара беларуската опозиционна медия NEXTA да се подиграва - виждате руския вариант на американската ПВО система "Пейтирът" (Patriot):

🪨 Russia’s ultra-modern “Patriot” air defense system in action



In Irkutsk region, some overly enthusiastic locals tried to shoot down drones… with rocks.



As FPV drones began launching from a truck, these self-declared “defenders of the motherland” climbed onto the trailer and… pic.twitter.com/qeSNDOlmpY