Първа информация за срещата между Путин и Уиткоф: Има ли резултат? (ВИДЕО)

Появи се първа официално информация за това как е протекла срещата между специалния американски пратеник Стив Уиткоф и Владимир Путин. Тя бе оповестена от помощника на руския диктатор Юрий Ушаков. Според него, тричасовият разговор е бил „конструктивен и много полезен, позволявайки по-нататъшно съгласуване на позициите между Русия и САЩ не само по Украйна, но и по други въпроси“.

