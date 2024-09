Първото руско дело за масово убийство на руски военни в Украйна - от собственото им командване

"Те са знаели за планираното убийство и са се съгласили да участват в него". Това представлява една от шокиращите части в решение за образуването на първото публично известно наказателно дело за масово убийство на руски военнослужещи от собственото им командване във войната в Украйна.

През март 2024 г. Главното военно следствено управление на Следствения комитет в Луганск образува наказателно дело срещу командването на 6-та мотострелкова дивизия. Това военно формирование е сформирано през 2022 г. и се състои основно от мобилизирани хора. Неговото командване е обвинено в измъчване на собствените си подчинени, както и в тяхното масово убийство.

Става въпрос за убийството на 7 военнослужещи, извършено на 4 юли, 2023 година в село Бахмутско, територията на т.нар. ДНР (Донецка народна република - непризнатото от международната общност проруско сепаратистко формирование в Украйна). По онова време за селото се водят боеве - и според обвинението, това служи за прикритие на убийството. Обречените да умрат руски военни са заведени от свои колеги в мазе и там са убити с 5 гранати Ф-1. Който оцелява след експлозията, бива доубит с пистолет РБ (оръжие, създадено на базата на "Макаров").

Всъщност жертви на издевателства са 19 руски военни. Всички те са държани в мазета на жилищни сгради в град Попасная, територията на т.нар. ЛНР (Луганска народна република - същото формирование като ДНР), според разследващите. В мазетата те са били подложени на изтезания: бити са "с крака, юмруци, а също и с различни предмети и специално оборудване, нанасяни са удари по лицето и тялото". Не им давана вода, храна, не им е оказвана медицинска помощ - по заповед на командването на 6-та руска мотострелкова дивизия. "Оправданието" - военните отказвали да изпълняват заповеди.

8 от 19-те жертви са били "спасени" от руски военни прокурори, които им позволили да се уволнят от армията. 9-ти военен избягва екзекуция от собствените си другари, защото е освободен от служба заради получени рани.

За случая за пръв път алармира украинската държавна медия "Суспилне". Изданието потвърди информацията за наказателното дело в разговори с близки на убитите и убийци. Пред тях украинските журналисти се представиха като служители на "обществената телевизия", без да посочват нито името на телевизионния канал, нито каква е националността му. "Суспилне" се добра до съпругата на командира на 6-та дивизия Марат Оспанов (позивна "Гюрза"), който следователите смятат за главния организатор на клането. Това лято съпругата му каза на репортери, че Оспанов е бил на преглед в психиатрична клиника в Луганск.

Според разследването на "Суспилно", 19 войници от 6-та дивизия са били изпратени в мазета за изтезания в град Попасная, защото са публикували оплаквания за условията си на служба в социалните мрежи. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA беше сред първите, които публикуваха тези оплаквания на военни от 6-та дивизия - например оплакване на мобилизирани от 1307-ми полк, че ги използват като "пушечно месо". 5 от 7 войници, убити в Бахмутско, са служили в този полк: Украинска журналистка: Руснаците не изоставят своите, те ги убиват (ВИДЕО)

Подсъдимите по наказателното дело са общо 7. По информация на ASTRA, делото е образувано по текстове от Руския наказателен кодекс за злоупотреба с власт (чл. 286, ч. 3 и 4), незаконно лишаване от свобода (чл. 127, ч. 3) и убийство на две или повече лица (чл. 105, ч. 2).

Примерите как се отнасят руските командири към подчинените си не са един и два - и много често излизат в социалните мрежи. Знаков такъв, в долното видео:

