Работник загина при ремонт на асансьор в Рим (ВИДЕО)

48-годишен работник от нигерийски произход загина при ремонт на асансьор в Рим, съобщи италианската агенция ANSA.

Трагедията станала този следобед, когато заедно с още двама работници той извършвал ремонтни дейности на асансьора в сграда в църцето на Рим, когато кабината паднала. Ударът е бил фатален за единия от тримата работници, който е починал на мига. ОЩЕ: Асансьор падна в студентско общежитие в Солун

Други двама работници, включително 16-годишно момче, са транспортирани до болница.

