Ракетен двигател избухна по време на тест в Шотландия (ВИДЕО)

Ракетен двигател избухна по време на тест на новия шотландски космодрум SaxaVord, съобщи Al Jazeera.

Мястото е било евакуирано преди началото на теста, поради което няма пострадали.

Кадри показаха голяма експлозия на мястото на Шетландските острови край северното крайбрежие на Шотландия. Пожарът бълваше огромни стълбове огън и дим във въздуха, допълва Reuters.

