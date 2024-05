Ракетният удар в Луганск: Украйна разчиства за F-16 (СНИМКИ)

Вече има сателитни снимки, които показват каква територия е ударена. Площта, обхваната от огъня, предизвикан от експлозиите на ракетите, е доста голяма: Двойно или нищо: Ракети засипаха летището в Луганск за втори път (ВИДЕО)

Руската служба на радио "Свобода" също публикува сателитни снимки на мястото на удара. Големият пожар е засегнал участък, който се намира северно от пистата на летището.

Scorched earth at occupied Luhansk airfield after yesterday's missile attack. There are reports that there might be an air defense system present in the area of the arrivals. pic.twitter.com/g31D5WCHq7