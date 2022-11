Рамзан Кадиров ще превъзпитава незаконно изведените от Донбас украински деца

Според изявление на Кадиров в телеграм канала му децата са били изпратени на посещение на полигона на Руския университет на специалните сили, където са "изпробвали физическите си способности". Очевидно промиването на мозъци на изведените незаконно от Донбас украински деца и юноши е предвидено да включва и обучението им на военни специалности.

В последно време прокремълските пропагандатори широко популяризират пред руската аудитория документален филм, състоящ се от няколко части, за няколко украински деца, депортирани от Донбас и настанени в руски семейства без тяхното съгласие. Във филма се казва, че през 2022 г. руски служители са евакуирали над 150 000 украински деца от Донбас. Според доклад на ISW не е ясно откъде руските източници са взели тази цифра след като украинските власти по-рано оценяваха броя им на 6000-8000.

Всъщност самият детски омбудсман на Руската федерация Мария Лвова-Белова се похвали, че незаконно е осиновила украинско дете от окупирания Мариупол. Украинските власти многократно алармират, че под претекст, че отвеждат децата по-далеч от военните действия, руснаците всъщност принудително отделят украинските деца от техните родители. Град Федосия в Крим, например, служи като своеобразен разпределителен център за отвлечените деца - там и в момента се намират над 2 000 украински деца между 4 и 17-годишна възраст. Те насилствено са разделени от семействата си и много от тях се предават на руски семейства за "осиновяване", без да се отчита фактът, че те имат живи роднини в Украйна.

ОЩЕ: Киев: Руснаците продължават да похищават украински деца, отвеждайки ги за "превъзпитание"

Схемите за депортиране и принудително осиновяване на деца под прикритието на ваканционни и рехабилитационни програми изглежда са част от мащабна кампания за обезлюдяване на определени украински територии, предполагат анализатори. Тази съвременна форма на еничарство, която практикуват руските власти, има всички основания да бъде окачествена като нарушение на международната Конвенция за предотвратяване и наказване на геноцида.

Instead of a thousand words.



Always caring for each other. pic.twitter.com/2IqxNUJU14