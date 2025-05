Разговорът им тъне в мистерия: Новият папа се срещна с дясната ръка на Тръмп (СНИМКИ)

Вицепрезидентът на Съединените американски щати (САЩ) Джей Ди Ванс се е срещнал с новия папа Лъв XIV във Ватикана, съобщиха от пресслужбата на Светия престол, предава Vatican News. На аудиенцията при папата са присъствали и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, неговата съпруга и тази на вицепрезидента. Разговорите между папата и дясната ръка на Тръмп обаче тънат в мистерия, тъй като никъде не се дават подробности и информация за темите по време на аудиенцията.

Припомняме, че вицепрезидентът и американският държавен секретар представляваха Съединените щати на папската литургия по случай встъпването в длъжност на главата на Римокатолическата църква в неделя сутринта на площад „Свети Петър“.

Vatican statement & photos from this morning’s meeting between Pope Leo XIV & U.S. Vice-President J.D. Vance:



This morning, Monday 19 May 2025, His Holiness Leo XIV received in audience the Vice President of the United States of America, the Honourable James David Vance, who… pic.twitter.com/aypBL1PTMI