Големи разрушения в руски складове за боеприпаси в Крим, властите са скрили евакуация на хиляди жители (ВИДЕО)

Украйна е успяла да нанесе поражения при нападението с дронове срещу 126-а бригада на руската брегова охрана (военно подразделение 12676) в Перевално на окупирания полуостров Крим. Атаката по складове на бригадата, която е част от Руския черноморски флот, стана на 16 май, след което имаше експлозии, пожар и вторични взривове. Сега независимият руски Telegram канал ASTRA посочва, че има разрушен склад за боеприпаси и четири други сгради.

Източници на канала казват, че са били евакуирани повече от 2000 жители, но официално властите са скрили евакуацията. Не са потвърдили и нападението.

Още: Докато Русия атакува масирано по въздух Украйна, украински дронове удариха руска база в Крим (ВИДЕО и СНИМКИ)*

A long night for Russian forces. Massive explosions rocked a military ammo depot in occupied Crimea — fires and detonations still ongoing in Perevalne, road to Simferopol closed. Losses reported in the 126th Brigade & 8th Artillery Reg.



