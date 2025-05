Великобритания получи достъп до средствата на ЕС за развитие на отбраната

Европейският съюз и Великобритания пренастроиха отношенията си след "Брекзит" с ново споразумение, а вече е ясна и частта от него, свързана с отбраната и сигурността. Новият пакт ще позволи на британските фирми достъп до фонда за отбрана на ЕС на стойност 125 млрд. паунда (148 млн. евро), потвърди премиерът Киър Стармър. Освен това ще бъде по-лесно да се търгува с храни през границата между Великобритания и ЕС, британските туристи ще могат да използват електронни гейтове, когато пътуват из ЕС, макар че не е ясно кога тези промени ще влязат в сила, а блокът получава 12-годишно разрешение за риболовните си кораби в британски води.

Още: Има сделка: ЕС и Великобритания пренастроиха отношенията си след "Брекзит"

Стармър нарече сделката "изключително амбициозна", "изключително важна" и "печеливша за всички". Той изтъкна достъпа до средства на ЕС за развитие на отбраната и намаляването на бюрокрацията по отношение на данъците върху въглеродните емисии. Каза, че същото важи и за възможността Обединеното кралство да възстанови достъпа си до пазара на електроенергия в ЕС, цитира думите му BBC.

Снимка: Киър Стармър, Getty Images

Още: Путин харчи милиони, за да унищожава макети: Великобритания с хитра тактика срещу руснаците

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която пристигна в Лондон, добави, че сделката отразява "споделени интереси", особено по отношение на понижаването на цените на енергията и постигането на независимост при осигуряването на енергийни доставки.

🇬🇧🇪🇺London and Brussels have agreed on a new partnership in security and defence



According to Kaja Kallas, this marks “a new level” — from counterterrorism to joint European defence.



“When partners see eye to eye, you can always aim higher,” the EU foreign policy chief said… https://t.co/tLuooiXPsd pic.twitter.com/wolglTe0Tm