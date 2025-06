Разкриха подробности за стрелеца от Грац, който уби няколко души в училище (ВИДЕО И СНИМКИ)

Стрелецът, който уби няколко души в училище в австрийския град Грац се е самоубил в сградата на училището. Той е бил на 21 години, местен жител, съобщиха от полицията. В страната е обявен тридневен траур в памет на жертвите на нападението, съобщи Die Presse. Това е инцидентът с най-много жертви от престъпление с подобен характер в историята на Австрия.

Стрелба в училище в Грац, има загинали (СНИМКИ И ВИДЕО)

Припомняме, че на 10 юни 2025 г. около 10 часа местно време въоръжен мъж влезе в училище в Грац и откри стрелба. По последни данни са загинали 10 души, а 28 са ранени. Четирима от ранените се намират в тежко състояние. Нападателят е бивш ученик на училището и е бил подложен на тормоз, допълва още Die Presse.

Another terrorist attack in Europe, this time at a school in Graz, Austria.

At least 9 people dead. I wonder what the shooter’s name is.



Europe is collapsing. Saint Louis IX, please pray for us, for Europe, and for the innocent🙏 pic.twitter.com/W57Ks4RID1