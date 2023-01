Разкритие: Роман Абрамович прехвърлил активи за милиарди долари на децата си преди инвазията в Украйна

Изтекли документи показват, че 10 тайни офшорни тръста, създадени в полза на Абрамович, са били бързо реорганизирани в началото на февруари 2022 г., три седмици преди началото на войната на Владимир Путин в Украйна. Това се е случило само дни след като западните правителства заплашиха да наложат санкции срещу руските олигарси в случай на инвазия.

Изтеклите документи повдигат въпроси дали промените в тръстовете са направени в опит да се защити огромното състояние на олигарха от заплахата от замразяване на активи. Анализът предполага, че поправките са направили седемте деца на Абрамович, най-малкото от които е на девет години, бенефициенти на тръстове, притежаващи активи на стойност поне 4 милиарда долара, въпреки че общата стойност може да бъде много по-висока.

Oligarch Abramovich before the start of the war transferred his assets worth billions of dollars to his children



The Guardian writes about this with reference to the leaked documents of the Cypriot company Meritservus. pic.twitter.com/9f9dAo9sUk