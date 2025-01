Рецептата на Зеленски за Путин: Не го чакаш, удряш го щом заплаши (ВИДЕО)

Доста интересен разговор, в рамките на 3 часа, проведе украинският президент Володимир Зеленски с американския блогър Алексей (Лекс) Фридман. Той е роден в Таджикистан, родителите му са от Киев и Харков, но когато Украйна беше част от СССР. Зеленски категорично отказа да говори на руски език и правеше пояснения само при някои реплики.

"Ако говорите с Путин и той казва, че ще има инвазия в Украйна, трябва да се направят две неща – веднага налагане на санкции и осигуряване на оръжия за Украйна, за да се предотврати пълномащабна война. Не казваш ако нападнеш, ще ти наложим санкции – това са глупости, съжалявам", емоционално заяви Зеленски:

