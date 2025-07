Горски пожар бушува край турския курорт Чешме (ВИДЕА). В Саксония свиреп пожар край военен полигон

Нов пожар избухна в Турция снощи. Този път е засегнат курортът Чешме на брега на Егейско море. Огънят, който е тръгнал от земеделски район, се разрасна до горски пожар и заради силните пламъци се наложи затваряне на пътя Измир – Чешме, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Заради вятъра, който духа със скорост 85 километра в час, пожарът се разраства. В гасенето участват 6 самолета, 19 хеликоптера, 39 камиона с цистерни за вода, 14 пожарни коли и 4 булдозера. Евакуирани са жителите на кварталите Ълдър и Гермиян в Чешме, както и на квартала Нохутлан в Урла.

A fast-moving wildfire has broken out in Çeşme and is now advancing toward Alaçatı, driven by strong winds. Location: Çeşme, İzmir Province, Turkey. In response, authorities have ordered the evacuation of Germiyan Village as a precautionary measure. Firefighting efforts are… pic.twitter.com/bAwGW9uM1M

Огънят напредва към язовира „Акташ“. В района, където е спрял токът, са предприети мерки, за да бъде предотвратено разпространяването на пожара към трафопостовете и предприятията.

Още: Само за пет дни: Стотици пожари избухнаха в Турция

Към настоящия момент няма пострадали хора, но са нанесени щети на къщите.

Fires in Turkey



Firefighters continue to battle massive out of control fires in Turkey.



Due to the fire risk, Ildır and Germiyan Neighbourhoods of Çeşme and Nohutalan Urla district were evacuated.



The fire continues to advance towards Kutlu Aktaş Dam.#Turkey #Izmir #Fire pic.twitter.com/ySF0N4uzoZ