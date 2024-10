Режимът в Беларус призна, че руските дронове са заплаха: Арест за жителка, заснела взрив на "Шахед" (ВИДЕО)

Беларус продължава да има големи проблеми с дроновете "Шахед", които Русия изстрелва по Украйна и които се отклоняват и навлизат в беларуското въздушно пространство.

В град Калинковичи служители на КГБ и на Специалния отряд за бързо реагиране (СОБР) са задържали брутално местна жителка, който е заснел експлозия на руски дрон вчера, 3 октомври. Жената е заподозряна в „сътрудничество с екстремистки ресурси“.

In Kalinkovichy, Belarus, KGB and SOBR punishers brutally detained a local resident who filmed the explosion of a Russian drone in the town yesterday. She is suspected of "co-operation with extremist resources"



