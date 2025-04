"Ресторантът-команден център на западни военни инструктори" в Кривой Рог: ВИДЕО кой е вътре

Украински команден център в ресторант в Кривой Рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски - това твърдение на руското военно министерство за масовото убийство на украински деца на детска площадка продължава да е валидно и не се отрича от Кремъл. Министерството на войната на Путинова Русия обяви, че там се били срещнали командири на части със западни инструктори. "Предлагам да се придържаме към информацията от руското военно министерство - никакви удари по социални обекти няма", настоя Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл и Путин - Още: Въпреки кадрите с ранени и загинали деца: Русия твърди, че е ударила команден център в Кривой рог (ВИДЕО)

Russia continues to deny the strike on a playground in Kryvyi Rih, which killed nine children. When asked about it by a journalist, Peskov responded that Russian forces strike exclusively at military targets.



The youngest victim was 3 years old. His name was Tymofii. pic.twitter.com/6kN9I9O1qF