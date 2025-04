Крива руска "високоточна" ракета: Историята на убийството на украинските деца в Кривой Рог (СНИМКИ и ВИДЕО)

Украински команден център, намиращ се в ресторант в родния град на украинския президент Володимир Зеленски Кривой Рог - това било цел и ударено от руското високоточно оръжие, което всъщност уби 9 деца и остави ранени и то тежко над 70 деца и възрастни, а общо загиналите станаха 20, след като днес почина от раните си 57-годишен мъж. На 4 април вечерта руска ракета удари детска площадка и взе поредна порция невинни украински животи - Още: Въпреки кадрите с ранени и загинали деца: Русия твърди, че е ударила команден център в Кривой рог (ВИДЕО)

Използваното от Русия оръжие е уж едно от най-надеждните в руския арсенал - балистична ракета "Искандер-М". Руското военно министерство не каза кой е ресторантът, превърнал се в цел, но в района в близост до детската площадка, която беше поразена, има само един ресторант - RoseMarine. Той така и не е бил уцелен - и се намира 70-тина метра от превърналото се в лобно за 9 украински деца място. Всичко това е геолокализирано и показано нагледно от един от многобройните OSINT анализатори (хора, занимаващи се с анализ на публични данни) - специално и за американската посланичка в Украйна, която премълча кой е виновен за толкова много детска смърт, като част от загиналите след удара лежат на цели 150 метра от ресторанта - Още: Лицемерка и страхливка: Украинците се нахвърлиха с възмущение на американската посланичка (СНИМКИ)

> "a ballistic missile struck near a playground and restaurant in Kryvyi Rih"



No, dear Ambassador, a **russian** ballistic missile struck **right next to** kids' playground (20-30 yards away) in the middle of residential area, 80 yards away from a restaurant, killing 9 children. https://t.co/R6qUZAKhyQ pic.twitter.com/K8U0mToPP2 — D. mojavensis 🇺🇲 🇺🇦 (@Dmojavensis) April 5, 2025

И още - Русия твърди, че ракетата ѝ била с фугасна бойна глава. Украйна е категорична - използвана е касетъчна бойна глава, предвид и местоположението на труповете това е очевидно, те са в голям периметър (ПЪЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ С ГЕОЛОКАЛИЗАЦИИ - ТУК: може да се види от потребители на социалната мрежа "Х", които са логнати в профила си и трябва да скролират по нишката от постове). Отделно, УНИАН цитира и още OSINT анализатори, правили геолокализации и потвърждаващи заключенията.

UN: Russia’s Strike on Kryvyi Rih Becomes the Deadliest Attack on Children Since the Beginning of the War



On April 5, a commission from the UN High Commissioner for Human Rights visited the strike site and documented the damage caused by Russia, according to UN High Commissioner… pic.twitter.com/g5N3mRyal4 — NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2025

При всички тези данни, въпросите са два:

Ако руското оръжие е толкова точно, колкото Путин и Кремъл тръбят, значи убийството на децата е умишлено и е военно престъпление, а казаното за ресторанта от руското военно министерство е лъжа. Ако руското оръжие е толкова неточно, че не уцелва истинската зададена и призната от руското военно министерство цел с такова отклонение, значи руснаците са некадърници и убийството на украинските деца отново е военно престъпление, но от неможене да бъде произведено реално високоточно оръжие.

Експертна оценка

Междувременно, пред United News говорителят на украинските ВВС полковник Юрий Игнат коментира, че Русия непрекъснато модернизира балистичните си ракети и ударните си дронове клас "Шахед", за да ги прави по-трудни за прехващане и сваляне.

"От началото на използването му - от есента на 2022 г. "Шахед" не само е с променен външен вид, вече е масово черен, вместо белия първоначален ирански модел, но също така е с редица модификации в насочването, сателитната навигация... Врагът модернизира и балистиката", каза Игнат.

Ukrainian fighters from the 39th Tactical Aviation Brigade shared footage of downing a Russian Shahed drone using a Soviet-era 57mm S-60 anti-aircraft gun. pic.twitter.com/qYAw5D15n4 — WarTranslated (@wartranslated) April 6, 2025

Той отбеляза, че откакто Украйна получи системите Patriot, противовъздушната отбрана започна да показва добри резултати - бяха свалени "Кинжал" и "Искандер". "Сега е по-трудно да се направи това, защото врагът също модернизира балистичните ракети", подчерта Игнат, който обясни, че получените данни в тази война отиват към западните производители на ПВО, за да могат и те да реагират.

"От началото на 2024 г., ако вземем предвид всички ракети, врагът е увеличил процента на използваната балистика. Има по-малко крилати ракети в процентно изражение, но има повече балистични ракети, защото врагът разбра, че балистичните ракети се свалят предимно от Patriot", каза Игнат. И даде пример със сутрешната атака срещу Киев - от 6 изстреляни руски балистични ракети "Искандер-М" е свалена само 1, другите са нанесли поражения - Още: На зазоряване: Путин прати крилати ракети по Киев, има ранени, пожари и разрушения

Ukraine is finding it harder to shoot down "Kinzhal" missiles and other ballistic rockets as Russia upgrades its weapons and tactics. According to Yurii Ihnat, Russia has improved both its missiles and drones, including "Shaheds" with new guidance systems and satellite… pic.twitter.com/HkOscM8iyK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 6, 2025

Специално относно руската ракетна атака срещу Киев, украинският военен анализатор Олександър Коваленко коментира именно защо руснаците почнаха да ползват все по-малко крилати ракети, а точно те като количество бяха най-много в съветските запаси на Русия по украински оценки. Според Коваленко, сега Русия произвежда следната гама ракети всеки месец:

крилати Х-101/555 – 50-60 ракети на месец

3М-14 "Калибър" (с морско базиране) – 30-45 ракети на месец

9М723 ОТРК "Искандер-М" (балистични) - 30 ракети на месец

9М728 ОТРК "Искандер-К" - 15 - 30 ракети месечно

хиперзвукови Х-47M2 "Кинжал" - 4-5 ракети месечно

Според Коваленко, към днешна дата руските запаси в ракети са следните:

Х-101/555 – над 250 броя

3М-14 "Калибър" – повече от 500 единици

9М723 ОТРК "Искандер-М" – повече от 110 единици

9М728 ОТРК "Искандер-К" – около 280 единици

Х-47М2 "Кинжал" – около 75 броя

След като явно руснаците имат най-много крилати ракети и такива с морско базиране, защо не ползват основно тях? Според Коваленко, първо, основните носители на тези ракети са толкова износени в периода на пълномащабна война от авиацията и флота, че по-честото им и широкомащабно използване може да доведе до катастрофа. Следователно бойните полети на Ту-95МС се извършват не всяка седмица, а вече веднъж месечно. В същото време тези самолети са оборудвани с ограничен брой ракети, не в пълния им потенциал според техните характеристики - 8 ракети наведнъж.

Коваленко продължава: Второ, ефективността на използването на X-101 и "Калибър" е много по-ниска от тази на балистичните "Искандер-М". Вероятността за прехващане на дозвукови крилати ракети от украинската противовъздушна отбрана е много по-висока, отколкото в случая с "Искандер-М", които могат да бъдат прехванати само от системите за противовъздушна отбрана Patriot и SAMP/T. А такива Украйна има толкова, че може да се изброят на пръстите на ръцете. Докато Х-101 и "Калибър" могат да бъдат свалени дори от мобилна огнева група с портативна зенитно-ракетна установка, "Искандер-М" е неуловим за повечето от украински системи за противовъздушна отбрана.

Извод: Изстреляйте 20 ракети X-101, чиято цена е повече от 100 000 000 долара и загубете с голяма вероятност 80%, 90% или всички 100% от изстреляните, или изстреляйте "Искандер-М" в район, където няма системи за ПВО Patriot и SAMP/T и имате 99% вероятност за попадение. Поради тази причина Русия сега е в процес на натрупване на X-101 и "Калибър", докато потреблението на "Искандер-М" е нонстоп, основен инструмент за терор.