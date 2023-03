Риши Сунак е доволен, че е публикувал данъчните си декларации (ВИДЕО)

Негов „приоритет номер едно“ сега е да помага на хората по време на кризата с разходите за живот.

Министър-председателят е платил 432 493 паунда данък през 2021/22. Той публикува личните си данъчни декларации за трите финансови години до 2022 г. след многократни призиви за прозрачност на финансите му. ОЩЕ: Британският премиер публикува данъчните си декларации

Rishi Sunak says he is "glad" to have published his tax returns and his "number one priority" is now helping people during the cost of living crisis.



The Prime Minister paid £432,493 in tax in 2021/22.https://t.co/9Fe6rR43cW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/iBcM8K59fR