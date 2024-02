Рязък спад на износа на руски петролни продукти след удари с дронове: Украйна се похвали (ВИДЕО)

Малюк имаше предвид няколкото успешни атаки с дронове на Украйна срещу руски петролни мощности – рафинерии и преработвателни станции: Украйна налага с дронове санкциите за руския петрол: За пръв път има атака в Нижни Новгород (ВИДЕО)

"55% от бюджета на Руската федерация за войната в Украйна идва от приходи от чужбина заради продажбата на петрол и петролни продукти. Руските петролни рафинерии са наша легитимна военна цел", заяви Малюк.

