Роберта Мецола с извънредно посещение в Украйна

"Хубаво е да се върна в Украйна - заради тези смели хора, които вдъхновиха света. За тези герои, които отказват да се предадат. За тези, които пожертваха всичко в името на нашите ценности", написа Мецола.

Good to be back in Ukraine.



With those brave people who inspired the world.

With those heroes who refuse to give in.

With those who sacrificed everything for our values.

With Europeans whose home is in our European Union.



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/i5S15DqQtp