Росгвардия набира бивши бойци на "Вагнер", руски граничари се оплакват от лошо оборудване (ВИДЕО)

Украински военни обявиха, че са освободили 2 квадратни километра територия в посока Бахмут през последната седмица и са постигнали успехи близо до Клещеевка на 6 км югозападно от Бахмут, и Андреевка на 9 км югозападно от Бахмут. Украинският заместник-министър на отбраната Хана Маляр пък обяви, че украинските сили са отвоювали общо 4,8 квадратни километра в оперативното направление на Таврийск в Запорожие през последната седмица, като основните успехи са на юг от Работино и западно от Вербове.

Руските сили пък са провели настъпателни операции по линията Купянск-Сватова-Кремина, близо до Бахмут, по линията град Авдиевка-Донецк, в граничния район на западната част на Донецк-източна Запорожка област и в западната част на Запорожка област. Украинският генерален щаб съобщи, че руските сили са извършили неуспешни атаки близо до Зализнянск, Орихово-Василовка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмивка.

Същевременно стана ясно, че Росгвардия вероятно вербува бивши бойци от групата Вагнер, които преди това са били в затвора, като вероятно така Москва опитва да погълне остатъците от частната армия, като същевременно подсили вътрешния апарат за сигурност на Русия. Руското опозиционно издание iStories съобщи, че бивши бойци на Вагнер са получили покани да служат в Росгвардия след поредица от тестове и удостоверения. Информацията се базира на близки на вербуваните военни. iStories отбелязва, че от руското военно министерство искат от бившите бойци на Вагнер да преминат проверка за сигурност и да предоставят документация за официални помилвания на присъдите си в затвора, както и документация за сключването на техните договори с Вагнер.

Russian National Guard began to recruit former prisoners who fought in the PMC "Wagner" and received a pardon from Putin. 📰 Important stories pic.twitter.com/75EIPWUMwl

Изданието цитира и военнослужещ от Ростов на Дон, според когото неговата част е изпратила бивши бойци на Вагнер да охраняват „стратегически обекти“ в окупирана Украйна. ISW по-рано съобщи за прехвърлянето на части „Гром“ (елитни специални части за борба с наркотиците на руското Министерство на вътрешните работи) и тежко въоръжение към Росгвардия след бунта на Вагнер.

Руски граничари пък изразяват загриженост относно ограничените възможности и оборудване, с което са екипирани, като се опасяват, че това създава сериозни предпоставки за успешни украински нападения на територията на Русия. Руски блогър, който служи в съвета по правата на човека в Кремъл, обвинява властите, че са изпратили по границата зле екипирани части и не са ги снабдили с достатъчно цифрови комуникационни системи, разузнавателни и ударни дронове, мобилен транспорт и медицински консумативи. Блогърът отбелязва, че тези оплаквания идват от почти всички отдели на граничната служба в руската Федерална служба за сигурност.

Според информацията, граничните части получават противотанкови ракети и минохвъргачки само от лични връзки с руски военни части, и изисква от властите да осигурят по-добро оборудване – включително самоходни артилерийски системи и системи за електронна война, на настоящите гранични служители, особено тези в Брянска, Курска и Белгородска област, които граничат с Украйна. Позоваването на милблогъра на участието на съветската гранична охрана във войната в Афганистан и призива за предоставяне на по-сложни системи предполага, че руската гранична охрана продължава да е загрижена за заплахата от възможни украински трансгранични нападения в Русия и украински атаки с дронове руска територия.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун и руският президент Владимир Путин се срещат във Владивосток, за да обсъдят двустранните отношения и доставките на Северна Корея на артилерийски боеприпаси за Русия. В предварителната информация не се казваше точно кога ше пристигне за срещата севернокорейския лидер, но днес вече се появиха кадри, от които става ясно, че бронираният влак на Ким Чен Ун, с който той традиционно се придвижва, пристига в Русия.

Kim Jong-un arrived in #Russia. They will negotiate with #Putin on the supply of #NorthKorean weapons to the Russians. pic.twitter.com/KG98RNEIxB