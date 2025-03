Румънска депутатка с писмо до Путин, настоява за украински територии (СНИМКА)

Румънската депутатка и лидер на партия "SOS Romania" Диана Шошоака, която не беше допусната до първия тур на президентските избори в страната, написа писмо до руския диктатор Владимир Путин, в което заявява, че иска да "върне румънските територии", които са част от Украйна. Депутатката, която е член на Европейския парламент от 2024 г., се е оплакала също така на господаря на Кремъл, че за втори път е получила отказ да бъде регистрирана като кандидат за президент на Румъния.

Повод за писмото е решението на румънската Централна избирателна комисия да я отстрани от президентските избори за втори път заради нейни противоконституционни изказвания. Шошоака заявява, че в Румъния е установена "истинска диктатура", а поводът да получи отказ за регистрация на изборите са нейните многократни призиви за установяване на "добри отношения" с Русия.

"Имаме румънски територии, незаконно държани от Украйна чрез несправедливия пакт Рибентроп-Молотов, който беше денонсиран, и затова имаме право да защитим румънците в тези територии, които си искаме обратно", се казва в писмото на Шошоака, цитирано от Digi24.

Шошоака моли Путин "да вземе предвид това нейно искане", когато започнат мирните преговори с Украйна.

