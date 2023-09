Нова масирана атака с дронове по Украйна: Ранени и щети по дунавско пристанище (СНИМКИ)

Атаката е засегнала пристанищната инфраструктура в южния Измаилски район на Одеска област, който през последните месеци е сред основните цели на руснаците. Ранени са двама души, съобщи губернаторът Олех Кипер в "Телеграм", добавяйки и снимки от щетите.

#Russian occupiers attacked port infrastructure in #Izmail district at night



At least two people were injured.



The building of the checkpoint, warehouses and about 30 trucks were damaged. pic.twitter.com/6iXCAzBzhM