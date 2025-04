Русия атакува с ракети завод за тоалетна хартия в Днипро, има загинал (ВИДЕО)

Русия нанесе ракетен удар по Днипро. Вече има информация за разрушения и пострадали. Според ръководителя на Днепропетровската областна военна администрация Сергей Лисак на мястото на удара е избухнал мащабен пожар, има разрушения на територията на цивилен обект. Той написа в канала си в Telegram за трима пострадали, а по-късно съобщи, че един от ранените е загинал. "42-годишен мъж загина в резултат на ракетен удар по Днепър. Съболезнования на семейството и приятелите", написа Лисак.

По-късно кметът на града Борис Филатов съобщи, че общински цистерни доставят вода на спасителите, за да потушат огъня на мястото на удара. Градските болници приемат ранени. Според Филатов руснаците са ударили с ракета склад за производство на тоалетни принадлежности и памперси. Именно многото хартия е причинила бурният пожар в обекта.

"Никакви "натовски офицери" и "наемници". Лично съм говорил със собственика. Това е ужас. Неприкрит ужас... Просто стрелят с балистични ракети по фабрики за памперси и детски площадки", съобщи кметът на Днипро.

Поредни удари по украински градове

В нощта на 9 април руските войски пуснаха огромен брой дронове срещу Харков и Днипро Местни жители съобщиха за експлозии и пожари.

В резултат на обстрела голяма част от гражданската инфраструктура в Харков е повредена. Има двама пострадали – мъж с охлузни рани и жена с остра стресова реакция. В Днипро също съобщиха за разрушения и 15 ранени. Осем от тях са хоспитализиран