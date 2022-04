Русия бомбардира жп гари в Западна Украйна, сред тях и част от маршрута на Кирил Петков до Киев

Полети до украинската столица няма, а автомобилен конвой е твърде лесна цел за вражеските ракети, затова и британският премиер Борис Джонсън, и американският държавен секретар Антъни Блинкен използваха влак, за да влязат от Полша в Украйна.

След като държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен публикува снимки от жп пътуването си между Полша и Украйна, руснаците решиха да покажат, че този маршрут не е защитен.

UPDATE: Russia conducted air strikes on five railway stations this morning, including this one at the Krasne train station in western Ukraine. An INCREDIBLY BOLD move by Russia, because U.S. Secretaries of Defense Lloyd Austin and State Antony Blinken both traveled by train in pic.twitter.com/2kQTZOnxwv

При руските бомбардировки е загинал един човек, а десетки са били ранени. Няколко участъка от жп мрежата бяха с прекъснато електроподаване и така 11-часовото пътуване от Полша до Киев засега се удължава до 16 часа заради големите закъснения и включването на дизелови локомотиви.

Тъй като украинската жп мрежа прилича на българската и не позволява високи скорости, преодоляването на 692-километровото трасе отнело 11 часа и за американския държавен секретар, пише "New York Times".

On our trip, @SecDef and I took a train into Kyiv from Poland. We saw people on the streets and clear evidence that the battle for Kyiv has been won. But we know that’s in stark contrast to other parts of Ukraine, where the Russian military continues to commit atrocities. pic.twitter.com/pnLTsxU42l