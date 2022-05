Русия бомбардира Лвов, сирени за въздушни нападения в цяла Украйна

"В резултат на ракетния удар са повредени две електрически подстанции - в част от града няма електричество", казва той. Садовий призовава хората да останат в бомбоубежищата, в публикация в социалната мрежа.

Според изявление на украинските железници влаковете са спрели на входа на Лвов, а руските военни са обстрелвали железопътни подстанции, което е довело до сериозни закъснения.

"Поради вражески обстрел на железопътни подстанции редица влакове ще се движат със закъснение", се казва в него и се отправя молба към хората да не напускат убежищата по време на сирените за тревога при въздушно нападение.

Лвов се намира едва на 70 километра от границата с Полша. До момента руските атаки срещу града бяха рядкост, като Москва съсредоточава нападенията си основно на изток и на юг.

По-рано тази вечер стана ясно, че сирени за предупреждения за въздушни атаки звучат на практика на цялата територия на страната.

Air raid alert almost all over #Ukraine. pic.twitter.com/GY6AmDXGCB