Русия целенасочено е ударила детската болница в Киев с ракета X-101: BILD (СНИМКИ)

Руските сили умишлено са поразили детската болница днес, 8 юли, в Киев и това по никакъв начин не е свързано с работата на украинската ПВО, както в Москва се опитват да представят нещата. До този извод е стигнал журналистът на BILD Юлиан Рьопке на база анализ на източници с отворен достъп.

Сравнявайки и анализирайки кадрите от днешната атака, Рьопке стига до заключението, че съвсем ясно се вижда, че руската ракета Х-101, изстреляна от стратегически бомбардировач Ту-95, не е била свалена от украинската ПВО, нито се е отклонила от целта си, нито пък е разбита на парчета, а е летяла целенасочено към болницата.

Още: Украйна показа с каква ракета Русия извърши зверството в детската болница (ВИДЕО)

"Русия нанесе ракетен удар по отделението по токсикология на детската болница "Охматдит". Нито една ракета на ПВО не е засегнала траекторията на полета. Още едно доказателство, че руската атака с крилати ракети Х-101, вероятно изстреляни от Ту-95 над Каспийско море, е била целенасочена", пише Рьопке в социалната мрежа Х.

More indication of a deliberate Russian attack, possibly coming from a Tu-95 over the Caspian Sea, launching several Kh-101 cruise missiles at the direction of Kyiv. pic.twitter.com/Bck5z6mAnB