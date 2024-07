Касапинът в Кремъл атакува деца: Латвия коментира руския удар по детска болница

Руският диктатор убива деца за удоволствие. И всеки, който подкрепя руската агресия, е също толкова виновен. Това написа външният министър на Латвия Байба Браже в социалната мрежа Х, коментирайки атаката на руските сили днес срещу Националната детска специализирана болница "Охматдит" в Киев.

"Касапинът в Кремъл напада деца, майки, лекари, учители. Военнопрестъпникът, обвинен от Международния наказателен съд, убива невинни за собствено удоволствие", пише дипломатът.

Още: Наглост: Поразената детска болница в Киев не съществува за руската пропаганда (ВИДЕО)

По предварителни данни ударът е попаднал в отделението по токсикология на многоетажната сграда, има ранени.

The butcher in Kremlin is attacking children, mothers, doctors, teachers. War criminal, charged by the International Criminal Court, kills innocents for his pleasure. Anyone supporting or enabling this is responsible, too. https://t.co/OpfdxAnwnp