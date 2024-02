Русия и Украйна отново си размениха военнопленници (ВИДЕО и СНИМКИ)

100 руски военнослужещи бяха разменени за 100 членове на украинските въоръжени сили след преговори с посредничеството на ОАЕ, се казва в изявление на руското министерство на отбраната. От ведомството уточниха, че освободените военнослужещи ще бъдат върнати обратно от руските военновъздушни сили и ще им бъде оказана медицинска и психологическа помощ.

The exchange of POWs has taken place



Zelenskyy published a photo of the Ukrainian defenders released from captivity. A total of 100 people have returned home. pic.twitter.com/lvI3NZdgOD