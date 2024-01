Русия и Украйна разменят военнопленници: 207 украинци се прибраха у дома (СНИМКИ и ВИДЕО)

Въпреки това украинският президент Володимир Зеленски публикува информация в Twitter, че 207 души са се върнали у дома.

В Украйна са се завърнали 180 редници и сержанти и 27 офицери.

"Почти половината са защитници на Мариупол. Войници от въоръжените сили, Националната гвардия, поделения на ДГС и Национална полиция", отчете още украинският президент.

Възможно е освен военнослужещи в Украйна да са се върнали и цивилни, отбелязва белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA.

