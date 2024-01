Кой свали Ил-76 и имаше ли военнопленници на борда: Подрежда ли се пъзелът

Двете основни версии за случилото се, руската и украинската, имат противоречия и несъответствия.

Москва твърди, че сваленият Ил-76 е превозвал 65 украински военнопленници за размяна и че украинските въоръжени сили са знаели за това, но въпреки това са свалили самолета.

Киев призна още в деня на катастрофата, че същия ден е трябвало да се състои най-голямата от началото на войната, 50-та по ред, юбилейна размяна, която не се е осъществила. Вчера, 26-ти януари, от Координационния щаб на Украйна, съгласуващ действията по размяната на военнопленници, написаха във Facebook страницата си, че действително в този ден са били очаквани 65 украински военнопленници. Украинската страна обаче твърди, че Русия не е предупредила за полета на военнопленниците - нещо, което е била длъжна да направи според международните конвенции, затова Киев изпрати официално запитване до Международния комитет на Червения кръст, за да се установи дали Москва е спазила тази разпоредба - "Правният момент е, че при транспортиране, преместване на военнопленници, промяна на мястото им на задържане, те са длъжни да информират Международния комитет на Червения кръст. Аз съм 99% убеден, че те не са информирали никого, защото те никога не правят това, точно както нарушават и други норми на Женевската конвенция", заяви по този повод комисарят по правата на човека в Украйна Дмитро Лубинец. Киев с официално запитване дали Русия е предупредила за превоза на военнопленниците с падналия Ил-76

Главно разузнавателно управление на Украйна изрично упоменава в съобщение още на 24 януари, че без предварително да бъде обсъдено между двете страни как ще протече транспортирането на военнопленниците (в случая със самолет, защото голяма част от превоза обикновено става с автобуси), това е огромен риск за сигурността им. Затова липсата на предупреждение от Москва говори "за планирани и умишлени действия на Руската федерация с цел да се дестабилизира ситуацията в Украйна и да се отслаби международната подкрепа за страната".

На 25 януари на заседанието на Съвета за сигурност на ООН представителят на Украйна Кристина Гайовишин също заяви, че украинската страна не е знаела как ще бъдат транспортирани военнопленниците. И добави, че ако се потвърди информацията, че на борда е имало украински военнопленници, това ще бъде "първият път, когато Русия използва "жив щит" ​​във въздуха", за да прикрие транспортирането на оръжие (припомняме, че според Украйна самолетът е превозвал ракети).

Също така прави впечатление информацията, че Русия не допуска международна комисия да разследва инцидента. Освен това не е позволила и на спасители от руското Министерство на извънредните ситуации да се приближат до мястото на катастрофата, където работят само военни и служители на ФСБ, както и че само пет тела са били доставени в моргата в Белгород.

Украинското разузнаване: След катастрофата на Ил-76 в моргата са доставени само 5 тела

При това положение за момента е абсолютно ясно само едно: че самолетът не е паднал поради технически проблем или заради експлозия на борда, а че е свален. Остава обаче въпросът от кого именно. Това казва военният анализатор, основателят на Conflict Intelligence Team, Руслан Левиев пред "Настоящее время".

И Русия, и Украйна имат техническите възможности да свалят самолета, казва той. Не за първи път руското ПВО сваля собствените си самолети и хеликоптери - макар че Владимир Путин се постара да отхвърли "приятелски огън" в този случай: В Русия взривиха свой танк, свалиха и собствен Су-25 / Руснаците са свалили поне 5 свои бойни самолета от началото на войната в Украйна (СНИМКИ)

Putini suggests Il-76 couldn't be shot down by Russian air defence "by definition" due to friend-or-foe systems.



Apparently, no one told him about the A-50, which the Russians argued furiously was taken down by own air defence. pic.twitter.com/upyNAnJhPq