Русия и Украйна с нова размяна на военнопленници (СНИМКИ)

Русия и Украйна съобщиха, че са разменили неопределен брой болни и ранени военнопленници. Това се е случило днес съгласно споразумение, постигнато на мирните преговори миналата седмица в Турция, предава Reuters. Предаването се състоя след първоначалната размяна на затворници под 25-годишна възраст, проведена ден по-рано. „Днес е първият етап от завръщането на нашите тежко ранени и ранени войници от руски плен. Всички те се нуждаят от незабавна медицинска помощ. Това е важен хуманитарен акт“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Telegram, добавяйки, че размяната ще продължи. „Правим всичко възможно, за да открием и върнем всички, които са в плен“, добави той.

Официално украинско видео показва усмихнати военнопленници, напускащи автобус на неуточнено място, увити в знамена на Украйна или на своите части. Много от тях скандираха „Слава на Украйна“. В изявление украинското военно разузнаване заяви, че повечето от освободените войници са имали сериозни наранявания и заболявания, включително ампутации, инфекции и травми. В него се казва още, че поради съображения за сигурност точният брой на освободените ще бъде обявен едва след приключване на процеса по размяна.

⚡ Zelensky announced second stage of prisoner exchange between Ukraine and Russia



Ukrainian servicemen have returned home — including personnel from the Navy, Ground Forces, Territorial Defense, Air Assault Forces, State Border Guard Service, National Guard, and the State… pic.twitter.com/E7b7zCIUm1