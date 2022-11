Русия копае окопи и подготвя отбраната на Крим

„Мисля, че това ще ви изненада. Русия копае нови окопи в Северен Крим“, казва той като публикува сателитни снимки от 12 август и от 8 октомври, които показват значителни разлики в топографията на местностите. Нови окопи са се появили близо до ГКПП Джанкой между Херсонска област и Крим, както и близо до Армянск в северозападен Крим.

Според Питет вече съществуващите укрепления се възстановяват и близо до ГКПП Чонгар, както се вижда от сравнението на снимките. В Херсонска област отбранителни укрепления се изграждат в района на село Новотроицкое по пътя за Геническ, където преди това се е преместила окупационната администрация на региона.

Припомняме, че руското командване обяви изтеглянето на войските си от Херсон и от десния бряг на Днепър вчера, 9 ноември. Командващият обединените руски сили генерал Суровикин се оправда с риска украинската армия да нанесе удар по Каховската ВЕЦ, което щяло да доведе до опасни последици за руснаците.

Russia has restored the trenches of the Chonhar checkpoint between Crimea and the Kherson Oblast. New trenches were also built.



August 12 and October 8👇



2/ pic.twitter.com/7wicjd7wpz