След като израелският посланик в Украйна Михаел Бродски публично заяви, че Израел е предал на Киев американски системи за противовъздушна отбрана Patriot, външното министерство на Израел излезе с официално опровержение. В отговор на запитване от местни медии, министерството заяви: "Израел не е прехвърлял такива системи на Украйна." Това опровержение идва в момент, когато според наличната информация Русия е поискала официални разяснения от Израел след информацията, която вероятно е подтикнало бързата реакция на външното министерство.

Михаел Бродски направи своето твърдение в интервю за украинската блогърка Маричка Довбенко, като посочи, че системите Patriot, които са изпратени на Украйна, са били първоначално предоставени от САЩ на Израел през началото на 90-те години. Неговите коментари бяха възприети като първото публично признание на Израел за директна военна помощ към Киев.

"Това са израелски системи, които бяха в употреба в Израелската отбранителна армия през началото на 90-те години. Съгласихме се да ги предадем на Украйна," каза Бродски. "За съжаление, това не се обсъжда широко. Но когато се твърди, че Израел не е оказал военна помощ — това просто не е вярно." Още: Пърл Харбър в Русия: Руският вариант на Patriot - Матросов на амбразурата (ВИДЕО)

Тези данни обаче бяха отхвърлени от външното министерство.

